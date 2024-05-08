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За виборами у Литві не спостерігатимуть представники ОБСЄ

Причиною цього стало те, що серед представників ОБСЄ були представники Росії та Білорусі.

За виборами у Литві не спостерігатимуть представники ОБСЄ
За виборами у Литві не спостерігатимуть представники ОБСЄ
Фото: osce.org

Представники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не спостерігатимуть за виборами в Литві. Це сталось через те, через те, що Вільнюс не хотів, аби за виборами спостерігали представники Росії та Білорусі. 

Про це повідомляє Delfi.

В свою чергу, ОБСЄ заявила, що вимоги Литви порушують зобов'язання членів організації. 

На думку ОБСЄ, її місія мала би бути присутня на виборах, оскільки під час передвиборчої кампанії у Литві можлива дезінформація та нетолерантні заяви у соціальних мережах.

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"Литва, дотримуючись міжнародних зобов'язань, запросила представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та країни ОБСЄ, за винятком агресора Росії та її спільниці Білорусі, спостерігати за виборами", - повідомили представники МЗС, і наголосили, що політика російського та білоруського режимів, що розв'язали війну, ворожа щодо Литви та інших країн регіону та є загрозою для них. 

МЗС Литви підкреслило, що запрошення представників Росії та Білорусі на вибори було б глузуванням з демократії. 

"Міжнародна ізоляція злочинних режимів Росії та Білорусі – послідовний та принциповий напрямок зовнішньої та внутрішньої політики оборони Литви, який ми маємо намір продовжувати", - зазначили в МЗС.

  • У Литві розпочалося дострокове голосування на президентських виборах. Також громадяни достроково голосують на референдумі щодо запровадження інституту подвійного громадянства.
  • В неділю, 12 травня, у Литві відбудуться президентські вибори та референдум щодо легалізації подвійного громадянства. Тоді можна буде проголосувати в 1895 місцях по всій країні.
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