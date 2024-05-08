Держустанови Польщі були атаковані хакерською групою, яку пов'язують з ГРУ РФ

Державні установи Польщі за останній тиждень зазнали кібератак з боку хакерської групи APT28, яку пов'язують із російськими спецслужбами ГРУ.
Про це пише Польське радіо з посиланням на інформацію дослідницького інституту Наукова і академічної комп'ютерної мережі (NASK).
Впродовж кількох днів державні установи Польщі зазнали атак з боку хакерської групи APT28, пов’язаної з російськими спецслужбами. Кібератаки здійснені шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
- 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
- Польща висловила повну солідарність із Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією у кіберпросторі з боку контрольованої Росією хакерської групи APT28.
- Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії.