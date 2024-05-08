На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
ГоловнаСвіт

Держустанови Польщі були атаковані хакерською групою, яку пов'язують з ГРУ РФ

Державні установи Польщі зазнали кібератак з боку хакерської групи APT28.

Держустанови Польщі були атаковані хакерською групою, яку пов'язують з ГРУ РФ
Фото: folga.com.ua

Державні установи Польщі за останній тиждень зазнали кібератак з боку хакерської групи APT28, яку пов'язують із російськими спецслужбами ГРУ. 

Про це пише Польське радіо з посиланням на інформацію дослідницького інституту Наукова і академічної комп'ютерної мережі (NASK).

Впродовж кількох днів державні установи Польщі зазнали атак з боку хакерської групи APT28, пов’язаної з російськими спецслужбами. Кібератаки здійснені шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

  • 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
  • Польща висловила повну солідарність із Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією у кіберпросторі з боку контрольованої Росією хакерської групи APT28.
  • Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies