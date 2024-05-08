Держустанови Польщі були атаковані хакерською групою, яку пов'язують з ГРУ РФ

Державні установи Польщі за останній тиждень зазнали кібератак з боку хакерської групи APT28, яку пов'язують із російськими спецслужбами ГРУ.

Про це пише Польське радіо з посиланням на інформацію дослідницького інституту Наукова і академічної комп'ютерної мережі (NASK).

Впродовж кількох днів державні установи Польщі зазнали атак з боку хакерської групи APT28, пов’язаної з російськими спецслужбами. Кібератаки здійснені шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.