У Гонконзі заборонили гімн демократичних протестів

Апеляційний суд Гонконгу заборонив пісню протесту “Слава Гонконгу” ‒ гімн, популяризований під час широкомасштабних демократичних демонстрацій на території в 2019 році, повідомляє Німецька хвиля.
Влада Гонконгу каже, що зміст пісні є навмисною образою національного гімну Китаю.
Рішення суду робить цю пісню першою забороненою після того, як Велика Британія повернула колишню колонію Китаю в 1997 році. Демонстранти часто співали її під час своїх продемократичних протестів.
Слова пісні, яку написали невідомі, включають гасло “звільніть Гонконг" і "революція нашого часу”. ЇЇ небезпечно грати чи співати після того, як влада розігнала демонстрації.
Торік чиновники лобіювали Google, щоб видалити цю пісню з результатів пошуку та відеоплатформ, але безуспішно. Музична композиція прозвучала як гімн міста на міжнародному спортивному заході замість китайського “Маршу волонтерів”.
- У березні Гонконг опублікував проєкт нового закону про національну безпеку, який розширює поняття заколоту і державної таємниці та передбачає жорсткіші покарання за ці злочини. Проєкт, відомий під назвою "Стаття 23" також охоплює норми про державну зраду, шпигунство та новий злочин – зовнішнє втручання.