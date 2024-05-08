У Гонконзі заборонили гімн демократичних протестів

Влада заявила, що зміст пісні є навмисною образою національного гімну Китаю.

Протестувальники співають "Слава Гонконгу" в торговому центрі, 2019 рік

Апеляційний суд Гонконгу заборонив пісню протесту “Слава Гонконгу” ‒ гімн, популяризований під час широкомасштабних демократичних демонстрацій на території в 2019 році, повідомляє Німецька хвиля.

Влада Гонконгу каже, що зміст пісні є навмисною образою національного гімну Китаю.

Рішення суду робить цю пісню першою забороненою після того, як Велика Британія повернула колишню колонію Китаю в 1997 році. Демонстранти часто співали її під час своїх продемократичних протестів.

Слова пісні, яку написали невідомі, включають гасло “звільніть Гонконг" і "революція нашого часу”. ЇЇ небезпечно грати чи співати після того, як влада розігнала демонстрації.

Торік чиновники лобіювали Google, щоб видалити цю пісню з результатів пошуку та відеоплатформ, але безуспішно. Музична композиція прозвучала як гімн міста на міжнародному спортивному заході замість китайського “Маршу волонтерів”.