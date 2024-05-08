Microsoft розробила для американських спецслужб модель ШІ, яка може повністю працювати без інтернету

Компанія Microsoft розробила генеративну модель штучного інтелекту, що повністю може працювати без Інтернету і яку розвідувальні служби США можуть безпечно використовувати для аналізу надсекретної інформації.

Про це пише Bloomberg.

Microsoft працювала над новою системою 18 місяців і провела ремонт свого суперкомп'ютера штучного інтелекту в Айові.

Це перша технологія, у якій велика мовна модель працює повністю відокремлено від всесвітньої мережі. Більшість моделей штучного інтелекту, включно з ChatGPT від OpenAI, покладаються на хмарні служби, щоб вивчати та виводити закономірності з даних, але Microsoft хотіла надати американським спецслужбам “справді безпечну систему”.

“Шпигунські агентства в усьому світі хочуть, щоб генеративний штучний інтелект допомагав їм розуміти та аналізувати все більші обсяги секретної інформації, що генеруються щодня, але вони повинні збалансувати використання великих мовних моделей із ризиком витоку даних у відкритий доступ або їхнього навмисного злому”, ‒ йдеться у матеріалі.

Торік ЦРУ запустило технологію, схожу на ChatGPT, для незасекречених рівнів, але розвідники хотіли модель, яка могла б працювати з набагато конфіденційнішими даними.

“Тривають перегони за впровадження генеративної ШІ у розвідувальні дані”, ‒ заявила у квітні Шиталь Патель, помічниця директора Центру транснаціональних та технологічних місій ЦРУ. За її словами, перша країна, яка використовуватиме генеративний ШІ для своєї розвідки, виграє ці перегони.

Вільям Чаппелл, технічний директор Microsoft зі стратегічних місій та технологій, пояснив, що ця модель GPT4 ізольована, тобто вона не підключена до Інтернету і міститься у спеціальній мережі, доступній тільки уряду США. Система розміщена у хмарі, є статичною і може лише читати файли, але не вчитися на їхній основі або у відкритому Інтернеті. За словами Чаппелла, таким чином уряд може зберегти свою модель “чистою” і запобігти витоку секретної інформації. Отримати доступ до неї зможуть теоретично близько 10 000 осіб.

Cервіс тепер має пройти тестування та акредитацію розвідувальної спільноти.