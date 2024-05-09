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Ізраїльській міністр після призупинення допомоги США сказав, що "ХАМАС любить Байдена"

В Ізраїлі розкритикували рішення Вашингтона призупинити допомогу наступальною зброєю у відповідь на операцію в Рафасі. 

Ізраїльський ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір сказав, що "ХАМАС любить Байдена" на тлі призупинення постачання американської наступальної зброї. Відповідний допис він опублікував у X. BBC також пише, що з критикою рішення Вашингтона виступив ізраїльський посол в ООН.

Гілад Ердан сказав, що заява президента Штатів, якому Ізраїль був вдячний від початку війни, "дуже важка і невтішна". Дипломат стверджує, що в Рафасі нібито перебувають тисячі терористів.

"Якщо Ізраїлю заборонено в’їзд у такий важливий і центральний район, як Рафах, де знаходяться тисячі терористів, заручників і лідери ХАМАСу, як саме ми маємо досягти наших цілей?" – сказав він в ефірі Kan Radio.

Фото: BBC

Операція в Рафасі

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