Ізраїльській міністр після призупинення допомоги США сказав, що "ХАМАС любить Байдена"

Ізраїльський ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір сказав, що "ХАМАС любить Байдена" на тлі призупинення постачання американської наступальної зброї. Відповідний допис він опублікував у X. BBC також пише, що з критикою рішення Вашингтона виступив ізраїльський посол в ООН.
Гілад Ердан сказав, що заява президента Штатів, якому Ізраїль був вдячний від початку війни, "дуже важка і невтішна". Дипломат стверджує, що в Рафасі нібито перебувають тисячі терористів.
"Якщо Ізраїлю заборонено в’їзд у такий важливий і центральний район, як Рафах, де знаходяться тисячі терористів, заручників і лідери ХАМАСу, як саме ми маємо досягти наших цілей?" – сказав він в ефірі Kan Radio.
Операція в Рафасі
- Штати призупинили постачання партії наступального озброєння після того, як ЦАХАЛ почав бомбардувати Рафах – пикордонний з Єгиптом район, куди під час війни втекли близько 1,7 млн палестинців. Західні лідери неодноразово застерігали Ізраїль від розгортання там операції, але країна стверджує, що це є необхідним для повалення ХАМАСу. Ізраїль неодноразово звинувачували у вбивстві і каліцтві цивільних людей під час його операції в смузі Гази.
- 7 травня ЦАХАЛ заявив про взяття під контроль КПП в Рафасі. За ніч до цього місто зазнало бомбардувань. В Ізраїлі заявили, що операція в Рафасі не припиниться, допоки там не ліквідують усіх терористів або не звільнять заручників.
- Спершу інформацію про призупинення американської допомоги на умовах анонімності джерел публікували в медіа, а потім це підтвердив міністр оборони США.
- Нині ж президент США Джо Байден особисто підтвердив, що Ізраїль не отримає наступальної зброї, якщо почне повномасштабний наступ на Рафах.