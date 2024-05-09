Сі Цзінпін продовжує європейське турне: на черзі Угорщина

Китайський лідер вперше прибув до цієї країни з офіційним візитом.

Сі Цзінпін прибув до наступного пункту призначення його європейського турне - після Франції та Сербії китайський лідер завітав до Угорщини.

Як пише CGTN, у повітряному просторі країни літак Сі супроводжували винищувачі. В аеропорту Будапешта високого гостя зустрічав особисто угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зі своєю дружиною. Вздовж маршруту кортежу Сі від летовища до готелю вишикувалися люди, які розмахували прапорами Китаю та Угорщини.

Перший візит лідера Піднебесної приурочено до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома державами. У 1949 році Угорщина стала однією з перших країн, яка визнала Китайську Народну Республіку. У 2017 році двосторонні відносини було підвищено до рівня стратегічного партнерства.

Упродовж двох днів перебування в Угорщині Сі зустрінеться не лише з Орбаном, але й з новим президентом країни Тамашем Сульоком.