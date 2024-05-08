Росія повинна програти війну в Україні, аби конфлікт не поширився далі в Європі, - МЗС Косова

Міністерка закордонних справ Косова Доніка Ґервалла-Шварц заявила, що Росія повинна програти війну в Україні, аби конфлікт не поширився далі в Європі.

Про це повідомляє AP.

“Україна не визнала Республіку Косово як державу, але ми справді віримо, що точно знаємо, через що проходить Україна”, - наголосила Доніка Ґервалла-Шварц.

Вона додала, що хоча Косово є маленькою державою з дуже скромними можливостями для надання допомоги, республіка намагається бути корисною для України.

Доніка Ґервалла-Шварц прокоментувала візит китайського лідера до Європи, зокрема до Сербії, і наголосила, що хоча Сербія є державою-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, вона “все більше і більше ототожнює себе з супротивниками європейських західних демократій”.

“Ви не можете бути водночас державою-кандидатом на вступ до Європейського Союзу і бути проксі Росії в ці часи, коли Росія оголосила війну не лише Україні, а й Заходу як такому”, – зауважила голова МЗС Косова.