Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених. Але не всіх

Верховна Рада дозволила мобілізуватися деяким категоріям ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки.

За законопроєкт №11079-1 у другому читанні проголосували 279 нардепів. Про це повідомили народні депутати в соцмережах.

Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Одна з авторок законопроєкту Олена Шуляк повідомила, що звільнені злочинці будуть проходити службу в спеціальних підрозділах.

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням

сексуальне насильство (статті 152-156/1)

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку

ті, хто посягав на життя правоохоронців

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

За словами Ярослава Железняка, антикорупційні ризики, зокрема щодо топкорупціонерів, на яких наголошував відповідний комітет, прибрали тільки частково.

"Право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями)", – повідомив він у Telegram.

Олексій Гончаренко наголосив, що вбивці і ґвалтівники мобілізуватися не зможуть.

"Засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки – не будуть мобілізовані!" – сказав він.

Його колега по фракції Ірина Геращенко повідомила, що законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу та інших законів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності передбачає:

зміни до Кримінального кодексу щодо умовно-дострокового звільнення людей для їх участі у військовій службі за контрактом встановлення відповідальності за ухилення від такої служби

рішення про умовно-дострокове звільнення осіб для їх участі у військовій службі за контрактом зможе приймати суд

врегулювання порядку умовно-дострокового звільнення від покарання осіб для їх участі у військовій службі за контрактом

зміни до закону про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі – щоб командири військових частин були відповідальні за адміністративний нагляд

зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, щоб встановити особливості прийняття, проходження та звільнення з військової служби осіб, умовно-достроково звільнених для військової служби за контрактом, а також вирішити питання їх соціального та правового захисту.

У Центрі протидії корупції звернули увагу, що деякі корупціонери все ж зможуть уникнути в'язниці в обмін на мобілізацію: у переліку тих, хто не зможе скористатись цим законом, немає посадовців Офісу президента, керівників держпідприємств, слідчих, прокурорів і суддів.

Мобілізація засуджених