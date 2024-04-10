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Рада схвалила за основу законопроєкт, що дозволяє звільнити деяких засуджених заради військової служби

Документ повинен пройти друге читання. 

Рада схвалила за основу законопроєкт, що дозволяє звільнити деяких засуджених заради військової служби
Засідання ВРУ 16 січня 2024 (ілюстративне фото)
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про звільнення деяких категорій засуджених для військової служби за контрактом.

За проголосували 254 нардепи. Про це повідомлять парламентарі з різних фракцій. 

У рекомендованій профільним комітетом версії законопроєкту вилучили право на звільнення з метою військової служби для ґвалтівників, вбивць, порушників правил дорожнього руху, чиї дії призвели до загибелі людей.

Законопроєкт пропонує зміни до Кримінального кодексу України – у частині врегулювання питань, пов’язаних з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання осіб для проходження військової служби за контрактом з метою безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності, а також встановлення відповідальності за ухилення від проходження військової служби такими особами. При цьому умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовуватиметься до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також засуджені за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1 цього Кодексу.

  • Законопроєкт щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби в парламенті зареєстрували 13 березня. Текст готувало Міністерство юстиції. Дозвіл на мобілізацію для засуджених містить і основний мобілізаційний законопроєкт, але цей окремий документ деталізує, кого саме можуть залучити до служби. Докладно – в матеріалі LB.ua. 
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