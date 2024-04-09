УП: НАБУ обшукало ексголову Дніпропетровської ОВА по справі його подруги і ремонту доріг

За даними джерел УП в антикорупційних органах і політичних колах, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в колишнього голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у справі про його подругу Яну Хланту, чия фірма під час повномасштабної війни отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг. Слідчі дії відбулися минулого тижня.

Ще в 2022 журналісти програми "Схеми" зʼясували, що Дніпропетровська ОВА виділила рекордні кошти – 2,314 млрд гривень – на відбудову доріг в області. При цьому сума вища, ніж виділена в областях, де шляхи постраждали від російських обстрілів значно більше.

Більше половини суми – 1,5 млрд – припали на одну фірму під назвою "Будінвест", якою в рівних долях володіє Яна Хланта і Павло Чухно. Хланта є близькою до Резніченка – вони багато разів подорожували за кордон разом, і вона отримувала зарплату в фірмі, що на 100% належить Резніченку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що на підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії.

Офіс президента прокоментує розслідування після того, як будуть отримані всі пояснення від обласної адміністрації і від компанії, про яку йшлося в журналістському розслідуванні.

Національне антикорупційне бюро 26 грудня обшукало координатора проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика. Слідчі дії відбулися у котеджному містечку в Києві. Обшуки були повʼязані з "Великим будівництвом" і проходили в Дніпрі, зокрема у голови ОДА Валентина Резніченка та у компанії-підрядника, що займається відбудовою інфраструктури. Це – "Будінвест Інжиніринг", повʼязана з подругою Резніченкою Яною Хлантою.