Зеленський на Чернігівщині зустрівся із делегацією Конгресу США: говорили про підтримку України

Президент України Володимир Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли представники обох американських партій.
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу. Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме на Чернігівщині", – повідомив президент.
Він зазначив, про поінформував американських партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби української армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.
"Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", – додав Зеленський.
Також зазначив, що вдячний "усім в Сполучених Штатах, кожному американському серцю, яке так само, як і ми в Україні, не підкорюється злу та цінує життя".
- Суперечки між республікацями у Палаті представників Конгресу США та загроза усунення спікера Майка Джонсона від його керівної посади можуть знову затягнути довгоочікуване рішення про фінансування України. У Конгресу залишається обмаль часу для роботи до того як виборчий процес поглине всі полтичні процеси.
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- Перед тим США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.