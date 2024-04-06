Зеленський на Чернігівщині зустрівся із делегацією Конгресу США: говорили про підтримку України

Президент України Володимир Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли представники обох американських партій.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу. Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме на Чернігівщині", – повідомив президент.

Він зазначив, про поінформував американських партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби української армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

"Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", – додав Зеленський.

Також зазначив, що вдячний "усім в Сполучених Штатах, кожному американському серцю, яке так само, як і ми в Україні, не підкорюється злу та цінує життя".