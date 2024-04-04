Кулеба закликав Блінкена знайти Україні системи "Patriot"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили заходи у відповідь на ракетний терор РФ та можливіть розблокування допомоги США.
Про це глава МЗС повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Мені було приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном у Брюсселі, щоб висловити вдячність Сполученим Штатам за всю допомогу, яку вони надали Україні з початку повномасштабної агресії Росії", – написав Кулеба.
Він поінформував американського чиновника про посилення повітряного терору Росії українських міст і громад, у тому числі з використанням балістичних ракет.
"Закликав наших американських партнерів знайти способи якомога швидше забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони "Patriot", – зазначив міністр.
Також додав, що Блінкен "негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик".
Кулеба повідомив, що обговорив із держсекретарем США наступні кроки, які дозволять найближчим часом розблокувати додаткову допомогу Штатів для України.
"Сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО продемонструвало, що всі союзники по НАТО усвідомлюють, наскільки це питання є актуальним. Ми всі потребуємо, щоб це було вирішено якнайшвидше", – резюмував Кулеба.
I was pleased to meet with @SecBlinken in Brussels to express my gratitude to the United States for all of its assistance to Ukraine since the start of Russia’s full-scale aggression.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024
I briefed Secretary Blinken on Russia's increased air terror against Ukrainian cities and… pic.twitter.com/8WcdgBwF1D
- Після зустрічі із главою українського МЗС у Брюсселі політики Німеччини заявили, що їхня країна негайно починає шукати системи Patriot для України.
- У Брюсселі сьогодні проходить Рада Україна-НАТО. Головним меседжем Києва на цій зустрічі буде термінова потреба отримати більше систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки лише вони здатні боротися з балістичними ракетами.
- Учора Кулеба сказав, що партнери, маючи понад сто систем Patriot, поки що не готові поділитися з Україною додатково п'ятьма-сімома, що є мінімумом, який потрібен для додаткового захисту України. Український міністр вважає, що надання Україні ППО є питанням політичної волі.
- Проте вчора також Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України.