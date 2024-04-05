Українські євангелісти потребують підтримки Америки

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні налічувалося 7 170 протестантських об'єднань, навчальних закладів та церков. Навіть сьогодні Україна залишається найбільшою євангельською країною Європи, де щонеділі протестантські церкви відвідують від 800 000 до 1 мільйона людей. У що б не хотів Путін змусити повірити американців, Україна – це євангельський оплот Європи – східноєвропейський "Біблійний пояс".

Фото: Радіо Свобода Віряни під час святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України

Ця процвітаюча євангельська присутність в Україні багато в чому завдячує відновленню незалежності країни від Росії в 1991 році - і зобов'язанням Америки підтримувати євангельське населення України. Хоча Україна споконвік була країною різноманітних релігійних конфесій, і протестантизм глибоко вкорінений у її культурі, за радянської влади репресії та переслідування були спрямовані на тих, хто наважувався дотримуватись своєї віри.

Після здобуття Україною незалежності країна щороку приймає сотні тисяч американських проповідників, місіонерів і служителів. За підтримки українського уряду американці відіграли ключову роль у відновленні євангельської спільноти в Україні, будуючи церкви, організовуючи дитячі табори та богослужіння разом з українцями.

Хоча в Україні набагато більше православних християн, протестанти легко інтегрувалися в суспільство, не стикаючись з обмеженнями чи заборонами. Вони мають доступ до освіти, можливості працевлаштування та свободу зібрань, молитви та богослужіння. Примітно, що багато протестантів досягли значних успіхів у різних сферах, включаючи політику, бізнес і військову справу - явище, рідкісне на пострадянському просторі, але характерне для України, що свідчить про її відданість свободі і правам людини.

Однак з моменту анексії Росією Криму в 2014 році та початкової окупації Східної України, Путін виступає як противник християнства, свободи віросповідання та самої церкви. Церкви зачиняють, служителів затримують і катують, а релігійну свободу придушують. Повномасштабне вторгнення 2022 року посилило цей наступ на протестантизм і перенесло його на нещодавно захоплені території.

Серед найжорстокіших нападів російських окупантів – мученицька смерть проповідників-п'ятидесятників у Слов'янську. У червні 2014 року четверо служителів церкви "Преображення Господнє" були захоплені і страчені бойовиками, пов'язаними з Російською православною армією.

Фото: ipress.ua Вбиті росіянами протестанти у Слов'янську

Також ледь не до смерті було побито пастора Олександра Салфетнікова, який залишився в окупованій Балаклії, щоб допомогти кільком членам церкви, які не могли виїхати. Через кілька тижнів він був викрадений співробітниками ФСБ і підданий тортурам. Він ледь вижив після цих катувань.

Ці переслідування поширюються не лише на тимчасово окуповані території України, євангельські християни в Росії також зазнають репресій з боку держави. Драконівські закони, ухвалені у 2016 році, суттєво обмежили діяльність протестантських церков, заборонивши місіонерську діяльність та обмеживши участь іноземців у богослужіннях. Свідків Єгови затаврували як екстремістів, що призвело до закриття Залів Царства і переслідування прихожан.

Презирство Росії до християнства проявляється в систематичних нападах на релігійну свободу і жорстокому поводженні з євангельськими християнами як вдома, так і за кордоном. Бути євангельським християнином в Росії означає вважатися ворогом держави і суспільства – похмура реальність, відображена в законодавстві, ухваленому підконтрольною Путіну Думою, і в статистиці переслідувань всередині Росії.

Попри фальшивий наратив, який поширюють деякі американські ЗМІ, зображуючи Путіна як захисника християнства, реальність малює іншу картину. Ворожість Росії до євангельських християн проявляється через драконівські закони, жорстокі репресії та осквернення місць поклоніння. Росія діє як тоталітарний режим, піддаючи християн суворим законам і репресіям. Будь-яке відхилення від православних догм, узгоджених з Московським Патріархатом, таврує вас як ворога.

Але так не має бути. Євангельська співпраця між американцями та українцями має довгу історію. У 2007 році преподобний Франклін Грем виголосив проповідь на переповненому 100-тисячному Олімпійському стадіоні в Києві. Знаменитий батько преподобного Франкліна, преподобний Біллі Грем, разом з Віктором Гаммом та багатьма іншими, часто відвідував Україну. Деякі з найвідоміших американських проповідників молилися разом з українськими євангельськими християнами.

Настав час американським та українським євангельським християнам знову об'єднатися, щоб забезпечити релігійну толерантність в Україні. Як писав апостол Павло, давайте поширювати добру волю на всіх, особливо на одновірців. Оскільки Україна бореться за свій суверенітет і виживання, вона також бореться за свободу віросповідання, щоб, так само, як баптисти в Луїзіані або Міннесоті вільно молитися, не боячись репресій. Однак, на жаль, для євангельських християн в окупованому Донецьку чи Криму богослужіння несе надзвичайну небезпеку. Росіяни можуть називати себе християнами, але їхні злочини проти людства говорять самі за себе.

Фото: Радіо свобода Віряни під час святкової молитви

Прислухаймося до застереження Павла: "Не обманюйтеся — Бог осміяний бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне”.

Настав час сіяти насіння справедливості і праведності, твердо стоячи проти тиранії і відстоюючи принципи свободи і віри, для євангельських християн в Америці, в Україні та в усьому світі.