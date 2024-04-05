Індія отримає два російські фрегати в обхід західних санкцій, — Bloomberg

Індія отримає два військові кораблі російського виробництва в найближчі кілька місяців, оскільки дві країни працюють в обхід санкцій США, які створили труднощі з оплатою російських систем озброєння, пише Bloomberg.

За словами високопоставлених чиновників Індії, країна отримає два військові кораблі російського виробництва в найближчі кілька місяців, оскільки обидві країни працюють в обхід санкцій США, які створили труднощі з оплатою російських систем озброєння.

Один корабель, ймовірно, буде переданий індійцям у вересні, а інший – на початку наступного року. Передача кораблів відстає від графіка на два роки через війну в Україні.

Два фрегати є частиною угоди про чотири кораблі, яку індійці підписали з росіянами ще в 2018 році. Інші два кораблі будуються в Індії у співпраці з Росією, але також відстають від графіка через санкції Заходу.

Фрегати з керованою ракетною зброєю та малопомітністю мали використовувати газові турбіни українського виробництва. За словами високопосадовців, торгівля між Україною та Росією припинилася у 2014 році після анексії Криму Росією, і Індія закупила турбіни в третій країні.

Санкції США проти Росії за її війну в Україні зупинили постачання зброї до Індії більш ніж на рік, оскільки країни намагалися знайти механізм оплати, який би не порушував американські санкції. Індія і Росія, які є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів, кажуть люди, не розголошуючи подробиць.

США переважно утримуються від покарання Індії за її відносини з Росією через загравання з Нью-Делі на тлі загострення конкуренції з Китаєм.

Індія платить Москві індійськими рупіями за зброю, але використовує суміш валют, таких як дирхами ОАЕ і долари США, для оплати за сиру нафту. Вона є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем. Механізм ненадовго зіткнувся з проблемою, коли в Індії накопичилися платежі на мільярди доларів.

Нью-Делі відмовився платити в китайських юанях, зважаючи на напружені відносини з Пекіном.

Незважаючи на збільшення закупівель зброї у США і Франції та агресивну програму прем'єр-міністра Нарендри Моді з будівництва військової техніки в країні, Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки Індії, на яку припадає 36% індійського імпорту озброєнь, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

SIPRI, незалежний аналітичний центр, який вивчає світову торгівлю зброєю, зазначає в останньому звіті, що вперше за шість десятиліть Росія склала менше половини імпорту зброї в Індію.