Росія продала до Індії сирої нафти на рекордну суму. Нафтопродукти з неї купують США і союзники, – СNN

Окрім прямих продажів, Росія торгує нафтою через складну тіньову схему з трансфером з судна на судно.

Третій рік повномасштабної війни проти України Росія розпочне з безпрецедентною сумою готівки в державній скарбниці, доповненою рекордними $37 млрд, заробленими на продажі сирої нафти до Індії торік. Цю нафту у вигляді нафтопродуктів потім експортували до США – на суму понад 1 млрд доларів, пише CNN.

Відповідні дані навів Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Хоча продажі російської сирої нафти до Індії не підлягають санкціям і є цілком законними, дослідження судноплавних маршрутів, проведене експертами, показує, що цей величезний обсяг поставок може бути пов’язаний із так званим тіньовим флотом танкерів із сирою нафтою, спеціально створених Москвою для маскування того, з ким і як вона торгує, і максимізувати прибутки Кремля.

Раніше в лютому CNN стала свідком того, що є ймовірною частиною цієї складної торгівлі. Біля грецького порту Гітіо два нафтоналивні танкери стояли поруч один з одним для перекачування з судна на судно. Обидва ці танкери прийшли з Росії. Один належить індійській компанії, яку звинувачують у причетності до порушень санкцій, а інший раніше належав особі, на яку поширювалися окремі санкції США, згідно з інформацією компанії з моніторингу судноплавства Pole Star Global.

"Передача (іноді) здійснюються законно, але вона також використовується як незаконна тактика, щоб уникнути санкцій", – сказав Девід Танненбаум з Pole Star Global про трансфер нафти з судна на судно.

Деяка торгівля нафтою між РФ та Індією є прямою та відкритою. Торік нафтові танкери з Росії до Індії здійснили понад 580 прямих рейсів.

Ще понад 200 рейсів були складнішими: з Росії до Греції, а тоді до Індії. У Pole Star Global підозрюють, що це – спроба уникнення санкцій, оскільки майже всі ці судна пов'язані з США або ЄС.

Тіньовий флот дозволив росіянам створити структуру паралельного судноплавства, яка може ухилитися від західних санкцій завдяки сотням танкерів непрозорої власності та складним маршрутам.

У 2023 федеральні доходи РФ зросли до рекордних 320 млрд доларів і можуть зростати надалі. Приблизно третину цієї суми Москва витратила на ведення війни проти українців. Аналітики, дані яких використала CNN, вважають, що в 2024 вона витратить на війну ще більше.

Економіст американського аналітичного центру Reserch and Development (RAND) Говард Шац проаналізував відкриті дані Мінфіну РФ, і дійшов висновку, що у 2023 федеральні доходи і витрати Росії були найвищими за весь час. Водночас Москві не вдалося досягти балансу, що може вказувати на удар по нафтових доходах санкціями.

"Попри стрибок доходів, дефіцит федерального бюджету був третім за величиною… більшим лише у 2022 та 2020 роках", – сказав він.

Індія виправдовувала свої закупівлі в Росії тим, що так вона утримує нижчі світові ціни, оскільки не конкурує із західними країнами за нафту Близького Сходу. Міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінг Пурі минулого тижня сказав CNBC: "Якщо ми почнемо купувати більше близькосхідної нафти, ціна на нафту не буде 75 або 76 доларів. Це буде 150 доларів".

Куплена Індією російська нафта перетворюється на нафтопродукти, які везуть в США та інші країни. За даними CREA, найбільшим покупцем таких нафтопродуктів стали США, які в 2023 заплатили за них понад 1 млрд доларів.