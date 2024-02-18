США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Під приціл потрапили протикорабельні крилаті ракети і безпілотники різних типів.

Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі

США з метою самооборони завдали п'ять ударів по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному підводному та одному надводному безпілотниках єменських хуситів.

Про це повідомило Центральне командування США в соцмережі Х.

Під обстріли потрапили райони Ємена, які контролюють хусити.

"CENTCOM виявив протикорабельні крилаті ракети, підводний безпілотник і надводний безпілотник у районах Ємену, що контролюються хуситами, і визначив, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США і торговим суднам у регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води безпечнішими для ВМС США та торгових суден", - йдеться в повідомленні.