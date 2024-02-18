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США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Під приціл потрапили протикорабельні крилаті ракети і безпілотники різних типів.

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі
Фото: EPA/UPG

США з метою самооборони завдали п'ять ударів по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному підводному та одному надводному безпілотниках єменських хуситів.

Про це повідомило Центральне командування США в соцмережі Х.

Під обстріли потрапили райони Ємена, які контролюють хусити.

"CENTCOM виявив протикорабельні крилаті ракети, підводний безпілотник і надводний безпілотник у районах Ємену, що контролюються хуситами, і визначив, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США і торговим суднам у регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води безпечнішими для ВМС США та торгових суден", - йдеться в повідомленні.

  • Раніше хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи, пише Politico.
  • Західні посадовці стверджували, що за нападами хуситів стоїть Іран. Хусити спочатку заявляли, що націлені лише на кораблі, що прямують до Ізраїлю, але тим часом атакували кілька суден, що пливли до портів Європи та Азії.
  • США в результаті цих атак розпочали міжнародну військово-морську операцію Prosperity Guardian для захисту кораблів на шляху Червоного моря. Серед країн, які приєдналися до групи безпеки, є Велика Британія, Канада, Франція, Бахрейн, Норвегія та Іспанія.
  • Штати розглядають можливість військових дій проти хуситів, але віддають перевагу дипломатичному рішенню.
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