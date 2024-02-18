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Ізраїль офіційно відмовився від одностороннього визнання палестинської держави

Радбез ООН у вівторок може схвалити рішення про гуманітарне припинення вогню у Смузі Гази.

Ізраїль офіційно відмовився від одностороннього визнання палестинської держави
Біньямін Нетаньягу
Фото: ЕРА/UPG

Ізраїльська влада офіційно відмовилася від одностороннього визнання палестинської державності. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу виніс це рішення на голосування кабінету міністрів, і воно було схвалено одноголосно, пише BBC.

“На тлі недавніх розмов у міжнародній спільноті про спробу в односторонньому порядку нав'язати Ізраїлю палестинську державу, сьогодні я виношу на затвердження уряду декларативне рішення щодо цього питання. Я впевнений, що його буде широко прийнято”, − сказав прем’єр перед початком засідання.

У рішенні йдеться, що “Ізраїль категорично відкидає міжнародний диктат щодо постійної угоди з палестинцями”. 

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“Така угода буде досягнута лише шляхом прямих переговорів між сторонами, без попередніх умов. Ізраїль і надалі виступатиме проти одностороннього визнання палестинської держави. Таке визнання після різанини 7 жовтня стане величезною, безпрецедентною нагородою тероризму і завадить будь-якій майбутній мирній угоді”, − додали урядовці.

Тим часом Reuters з посиланням на дипломатів повідомляє, що Рада Безпеки ООН, найімовірніше, проголосує у вівторок з резолюції про припинення вогню у Смузі Гази. Алжир, який запропонував резолюцію, закликав 15 членів організації вимагати негайного гуманітарного припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.Сполучені Штати дали зрозуміти, що користуються правом вето.

Алжир висунув початковий проект резолюції понад два тижні тому. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що текст може поставити під загрозу переговори щодо досягнення паузи у війні.

“Цей проект резолюції може поставити під загрозу важливі переговори, зірвавши виснажливі дипломатичні зусилля, що продовжуються, звільнення заручників і забезпечення тривалої паузи, якої так відчайдушно потребують палестинські цивільні особи і гуманітарні працівники”, − сказала тоді Томас-Грінфілд журналістам.

  • Раніше топміністри уряду ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу відкинули можливість існування палестинської держави. “Ми за жодних умов не погодимося з планом, згідно з яким палестинці заслуговують нагороду за жахливу різанину, яку вони вчинили проти нас: палестинську державу зі столицею в Єрусалимі”, − заявив міністр фінансів Бецалель Смотрич.
  • The Washington Post написала, що Сполучені Штати працюють з низкою арабських країн, включно з Єгиптом, Йорданією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром і Саудівською Аравією, з якими Ізраїль давно прагне встановити дипломатичні відносини, над післявоєнним планом для регіону. Він мав би включати чіткий графік створення палестинської держави.
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