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Китай посилить патрулювання у водах поблизу контрольованих Тайванем островів

Напередодні двоє китайських громадян загинули, перекинувшись на човні, який підійшов до прикордонного тайванського острова.

Китай посилить патрулювання у водах поблизу контрольованих Тайванем островів
Національний прапор Тайваню видно у розірваному китайському національному прапорі під час протесту в Тайбеї, Тайвань, 23 серпня
Фото: EPA/UPG

Китай заявив, що посилить патрулювання навколо невеликої групи контрольованих Тайванем островів біля китайського узбережжя через зростання напруженості після загибелі двох громадян Китаю, пише Reuters.

Берегова охорона Китаю заявила в неділю, що посилить свою правоохоронну діяльність і здійснюватиме регулярне патрулювання навколо невеликої групи контрольованих Тайванем островів біля китайського узбережжя через зростання напруженості через загибель двох громадян Китаю.

У  китайському офісі у справах Тайваню заявили, що загибель рибалок викликала "сильне обурення" в Китаї, наголосивши, що жодних заборонених акваторій не існує.

"Рибалки по обидва боки Тайванської протоки з давніх часів працюють у традиційних рибальських угіддях в морській зоні Цзіньмень і Сямень, і не існує такого поняття, як "заборонені або обмежені води. Уряд Китаю ніколи не потерпить ігнорування безпеки китайських рибалок з боку Тайваню", — йдеться в заяві.

У свою чергу в Тайбеї відповіли, що тайванські сили і надалі забезпечуватимуть дотримання правил про заборону несанкціонованого доступу Китаю до тайванських вод навколо Цзіньмень, а звинувачення з боку Пекіна в "грубому вигнанні" рибалок не відповідають дійсності.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, останніми роками скаржиться на китайські рибальські човни та інші судна, що діють у підконтрольних Тайбею водах, особливо навколо островів Цзіньмень і Мацзу на невеликій відстані від китайського узбережжя.

Кораблі, які не мають назви, сертифікації або портової реєстрації, здійснюють "постійні вторгнення" і роблять небезпечні маневри при спробі втечі, що призводить до "прикрих інцидентів", — стверджує Тайбей. 

Цзіньмень, як і Мацзу, контрольовані Тайванем. У розпал холодної війни Цзіньмень був зоною частих боїв, але сьогодні це популярне туристичне місце, хоча багато острівців, що входять до групи островів, захищені тайванськими військовими і закриті для цивільного населення.

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