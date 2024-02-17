Кремль проводить активну дезінформаційну кампанію, щоб підірвати позицію Зеленського, –The Washington Post

За публікації у Захдіних ЗМІ проросійських коментарів проти Зеленського Кремль готовий платити до 39 тисяч доларів.

Коли минулого місяця вперше з'явилися новини про те, що президент України Володимир Зеленський готується звільнити свого головнокомандувача, генерала Валерія Залужного, офіційні особи в Москві, здавалося, раділи. Вони намагалися організувати саме такий розкол протягом багатьох місяців, як показують документи, пише The Washington Post.

Тоді адміністрація президента Росії Володимира Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб просувати тему про те, що Зеленський "істеричний і слабкий, він боїться, що його відсунуть убік, тому позбувається небезпечних".

"Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським за принципом "він має намір його звільнити", — написав один кремлівський політтехнолог рік тому, після зустрічі високопоставлених російських чиновників і московських політтехнологів.

Вказівка Кремля призвела до тисяч публікацій у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей, створених ботофермами та поширених не лише в Україні, а по всій Європіякі намагалися використати те, що, за чутками, тоді було напруженістю між двома українськими лідерами, згідно з кремлівськими документами, отриманими європейською розвідувальною службою і вивченими The Washington Post. Файли, що налічують понад 100 документів, були передані The Post, щоб уперше викрити масштаби кремлівської пропаганди, спрямованої проти Зеленського з метою розколу і дестабілізації українського суспільства — зусиль, які Москва назвала "інформаційно-психологічними операціями".

Проте, згідно з опитуваннями громадської думки, українське суспільство досі залишалося напрочуд згуртованим після початку війни, а офіційні особи в Москві, як показують документи, іноді висловлювали розчарування у зв'язку з їхньою нездатністю підірвати позиції Зеленського і розпалити розкол.

Але тепер, коли генерал Залужний пішов у відставку, а подальша військова і фінансова підтримка з боку Сполучених Штатів невизначена, дехто в Києві занепокоєний тим, що таємні пропагандистські зусилля Росії можуть почати підривати національну згуртованість і моральний дух.

"Росія вистояла, і вони готують нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і, по-третє, ця кампанія з дестабілізації", — сказав один анонімний високопоставлений чиновник європейської безпеки.

Згідно із документами, у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів встановити присутність в українських соціальних мережах для поширення дезінформації. Ці зусилля ґрунтувалися на більш ранньому проєкті, який Кирієнко, давній помічник Путіна, здійснював, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу, зокрема у Франції та Німеччині.

До кінця 2022 року, після того як Україна відтіснила російські війська в Харківській і Херсонській областях, а офіційні особи в Києві заговорили про великий весняний контрнаступ на сході та півдні, Кирієнко зібрав другу команду, орієнтовану на дестабілізацію самої України.

Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали "знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українського уряду і командування Збройних сил України" і підвищити віру українського населення в те, що еліта країни працює тільки на себе".

На нараді 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові завдання української пропагандистської команди: дискредитація військово-політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.

Лише до першого тижня травня пост кремлівських стратегів у Facebook про те, що "Валерій Залужний може стати наступним президентом України", набрав 4,3 мільйона переглядів. Потім Кремль віддав наказ про створення аналогічних постів або фейкових новин про те, що західні лідери шукають заміну Зеленському і що Залужний має намір зупинити контрнаступ. Проведені Кремлем опитування показали, що довіра до Зеленського залишається стабільно високою: з лютого по червень президенту довіряли від 68 до 73,3% українців. Опитування, проведене київським Центром Разумкова в липні, показало, що довіра до Зеленського становить 81 %.

За словами представників європейської служби безпеки, одна з цілей стратегів полягала в тому, щоб теми, розміщені в європейських соціальних мережах, просочувалися назад в Україну через репости, або були підхоплені українськими політиками, які прагнуть підвищити свій профіль за допомогою провокаційних постів. У документах також повідомляється, що росіяни були готові заплатити до 39 тисяч доларів за розміщення проросійських коментарів у великих ЗМІ на Заході.

Десятки найманих "тролів" щотижня розсилали понад 1300 текстів і 37 000 коментарів в українських соціальних мережах. Записи показують, що співробітники "фабрик тролів" заробляли 660 доларів в місяць, за написання 100 коментарів на день.