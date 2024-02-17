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ЄС планує відкрити в Києві офіс з інновацій для вдосконалення оборонного виробництва

Євросоюз намагається інтегрувати український оборонний комплекс з європейською промисловістю.

ЄС планує відкрити в Києві офіс з інновацій для вдосконалення оборонного виробництва
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту у Страсбурзі, 6 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Під час Мюнхенської безпекової конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що  ЄС розглядає шляхи інтеграції українського оборонного виробництва з європейською промисловістю і планує відкрити в Києві офіс ЄС з інновацій для вдосконалення оборонного виробництва, пише Укрінформ.

"Ми багато навчилися з того, що відбувається в Україні на полі бою… Українці є дуже винахідливими у пристосуванні військового обладнання та зброї до умов цієї війни. Саме тому ми інтегруємо Україну в наші оборонні програми, і ми відкриємо офіс в Києві для оборонних інновацій, разом з Україною, тому що це є наступним рівнем, якого ми досягаємо", – зазначила фон дер Ляєн.

Третім напрямком оновленої оборонно-промислової стратегії ЄС буде пріоритетне вкладання інвестицій у виробництво в Європі. Президент Єврокомісії додала, що ідеться не лише про європейські компанії.

"Четвертий пункт – ми маємо дивитися більше на Україну…. Росія зараз концентрує масовані сили та приносить у жертву тисячі і тисячі молодих чоловіків. Росія використовує швидкі та брудні поставки зброї, що вироблені в Північній Кореї та Ірані. Тож ми маємо бути розумнішими за Росію. Україна рахує кожне життя, і це дуже правильно. Вони вчиняють дуже розумно, використовуючи системи зброї, які вони успадкували, вдосконалюють їх штучним інтелектом, щоб підвищити їхню точність, Дуже вражає бачити також виробництво дронів", – сказала фон дер Ляєн.

Крім того, за інформацією Reuters,Європейська комісія представить пропозицію щодо оборонно-промислової стратегії через три тижні.

За її словами, пропозиція спрямована на збільшення витрат на оборону, «витрати краще» за допомогою спільних закупівель і угод, щоб забезпечити передбачуваність промисловості та кращої сумісності між європейськими збройними силами, а також зосередити витрати в Європі, щоб зберегти "хороші робочі місця" для платників податків, які оплачують витрати на оборону.

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