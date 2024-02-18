Знищення ВДК "Цезар Куніков" призвело до зміни командування ЧФ РФ — британська розвідка

Російське міноборони проводить розслідування щодо потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков", а також вирішило змінити командування Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, 15 лютого 2024 року стало відомо, що командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова було звільнено з посади.

Подібно до його попередника, Ігоря Осипова, швидше за все, це є результатом успішного знищення Україною кораблів ЧФ РФ під час його командування.

Ймовірно на його звільнення вплинув і стиль командування Соколова.

"Хоча міністерство оборони Росії не підтвердило цю інформацію, але Соколова, ймовірно, змінив його тепер уже колишній заступник, віцеадмірал Сергій Пінчук. Він виконуватиме обов’язки командира до завершення внутрішнього розслідування затоплення десантного корабля "Цезар Куніков", — повідомляють у розвідці.