За чотири місяці боїв за Авдіївку окупанти втратили майже 50 тисяч військових, — Тарнавський

За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали 47 186 військових, ЗСУ знищили сотні ворожих танків.
Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — написав Тарнавський.
Загалом, втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) склали:
- особового складу — 47 186 осіб;
- танки — 364;
- артилерійські системи — 248;
- бойові бронемашини — 748;
- літаки — 5.
"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину", — додав командувач.
Бої за Авдіївку
- 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
- Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
- У командуванні 3 штурмової розповіли про спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій.
- 17 лютого, згідно рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.
- Під час виходу особового складу українських підрозділів з Авдіївки, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон.
- Президент Зеленський прокоментував рішення Сирського щодо відходу українських військових з позицій в Авдіївці. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців.