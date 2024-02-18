За чотири місяці боїв за Авдіївку окупанти втратили майже 50 тисяч військових, — Тарнавський

За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали 47 186 військових, ЗСУ знищили сотні ворожих танків.

Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — написав Тарнавський.

Загалом, втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) склали:

особового складу — 47 186 осіб;

танки — 364;

артилерійські системи — 248;

бойові бронемашини — 748;

літаки — 5.

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину", — додав командувач.

Бої за Авдіївку