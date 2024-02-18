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Уночі окупанти знову провели тривалу комбіновану повітряну атаку проти України, — Повітряні сили

Росіяни випустили 6 ракет С-300, 3 крилатих ракети Х-22, керовану авіаційну ракету Х-59, а також 14 "Шахедів".

Уночі окупанти знову провели тривалу комбіновану повітряну атаку проти України, — Повітряні сили
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну, застосувавши 6 зенітних керованих ракет С-300 (з ТОТ Донецької області), 3 крилатих ракети Х-22 (з Воронезької області РФ), керовану авіаційну ракету Х-59 (з ТОТ Запорізької області), а також 14-ть ударних безпілотників типу Shahed (з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ). 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

  • Сьогодні вранці, близько 6:00 бійці повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.
  • Вчора повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку знищили одразу три ворожі бомбардувальники 2 Су-34 і один Су-35С. 
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