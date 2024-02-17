Головне за суботу, 17 лютого: знищення трьох ворожих СУшок, удари по Куп’янську, Слов’янську та Краматорську

Повітряні сили України під час ворожих авіаударів знищили одразу три російські літаки Су-34 і Су-35.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35", – повідомив генерал.

Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем, повідомив пізно ввечері 17 лютого глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Згодом стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську, повідомив Вадим Філашкін. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.

Ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами. Рятувальна операція триває.

Окупанти вчергове вдарили із авіації по Куп’янську, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день - більше 10 ударів. Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків", – повідомив Синєгубов.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб. Є поранені, руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

О 22:30 Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники деблокували з-під завалів двоповерхового будинку тіло жінки. Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Куп’янську відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених - трьох жінок та двох чоловіків.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 63 бойові зіткнення, найбільше на Мар’їнському у Авдіївському напрямках.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 ворожих ЗРК.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 лютого – в нашій новині.

Під час виходу особового складу українських підрозділів з Авдіївки деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами командувача, вихід з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки.

"Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань... Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", – ідеться у коментарі Тарнавського.

Командувач зазначив, що Україна звернеться з цього приводу до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників.

Країни “Великої сімки” (G7) опублікували спільну заяву, у якій заявили, серед іншого, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення України. Спільну заяву опублікувало МЗС Італії.

Країни G7 підкреслили, що загарбницька війна Росії проти України є грубим порушенням самих положень Статуту ООН і підтвердили свою непохитну рішучість продовжувати підтримувати Україну у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів і високо оцінили видатну стійкість і витривалість України.

Подробиці – в новині.

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка триває із 16 по 18 лютого, відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, на якій йшлося, зокрема, про майбутнє членство України у НАТО.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Разом з колишньою держсекретаркою США Гіларі Клінтон, екс-прем‘єр-міністром Швеції Карлом Більдтом, співголовою німецької партії «Союз 90 – Зелені» Омідом Нуріпуром, колишнім спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером, а також колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, з яким ми є співголовами цієї групи, говорили про важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні в 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі", – написав він, додавши, що працюють "над важливою місією для нашої країни".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!