Дискусія про передачу Україні ракет великого радіуса дії Taurus триватиме, − німецька депутатка

На думку Марі-Агнес Штрак-Циммерман, Європейський Союз у питанні постачання зброї Києву має бути набагато швидшим − діяти сьогодні, а не завтра.

У Німеччині дискусія щодо передачі Україні ракет великого радіуса дії Taurus буде продовжена.

Про це сказала очільниця оборонного комітету бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман на панельній дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, пише Укрінформ.

“Ми продовжимо дискусію про ракети”, − зазначила депутатка парламенту, яка давно вимагає ухвалення рішення на користь Києва.

Штрак-Циммерман підкреслила важливість переривання ланцюжків постачання російської армії, для чого німецькі потужні ракети були б дуже потрібні. “Загалом Німеччина реально робить дуже багато в аспекті військової допомоги Україні і якщо вже щось вирішила, то “робить це в дуже німецький спосіб”, тобто надійно”, − додала Штрак-Циммерман.

На її думку, Європейський Союз, який наразі є основним партнером Києва в постачанні озброєнь, має бути набагато швидшим − діяти сьогодні, а не завтра.

Депутатка підкреслила, що всі країни ЄС мають збільшити спільні зусилля з допомоги Україні, адже ця справа не є питанням двосторонніх зв’язків. Вона не погодилась з тим, що в Європі є брак грошей на озброєння, зауваживши, що це є питанням політичної волі.