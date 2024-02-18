Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині укриття облаштують у 18 школах та дитсадках

Модульні укриття встановлено у 14 закладах освіти, у шести такі вони зʼявляться найближчим часом.

На Київщині укриття облаштують у 18 школах та дитсадках
Фото: facebook/Нова Українська Школа

У Київській області зруйновано та пошкоджено 244 школи, садочки, заклади позашкільної та профтехосвіти, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Вже відновили повністю або частково – 198 об'єктів, зокрема них 122 школи та 71 садочок.

Планують відновити ще 15 дитячих садків. У 9 дитсадках вже ведуться роботи – у Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Продовжуємо відновлювати школи. 28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська”, – додав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Також тривають роботи з облаштування укриттів у 18 школах та дитсадках. У 26 закладах освіти тривають ремонти сховищ. 

Модульні укриття встановлено у 14 закладах освіти, у шести такі укриття зʼявляться найближчим часом.  В школах та садках на сьогодні облаштовано понад 1,2 тис. укриттів.

  • Ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру інженеру з технічного нагляду у службовій недбалості через просідання будівлі дитсадка у столиці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies