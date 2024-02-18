На Київщині укриття облаштують у 18 школах та дитсадках

Модульні укриття встановлено у 14 закладах освіти, у шести такі вони зʼявляться найближчим часом.

У Київській області зруйновано та пошкоджено 244 школи, садочки, заклади позашкільної та профтехосвіти, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Вже відновили повністю або частково – 198 об'єктів, зокрема них 122 школи та 71 садочок.

Планують відновити ще 15 дитячих садків. У 9 дитсадках вже ведуться роботи – у Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах.

“Продовжуємо відновлювати школи. 28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська”, – додав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Також тривають роботи з облаштування укриттів у 18 школах та дитсадках. У 26 закладах освіти тривають ремонти сховищ.

Модульні укриття встановлено у 14 закладах освіти, у шести такі укриття зʼявляться найближчим часом. В школах та садках на сьогодні облаштовано понад 1,2 тис. укриттів.