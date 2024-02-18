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У Куп'янську з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка, кількість жертв збільшилася

Рятувальні роботи на місці влучання ворожих авіабомб у Куп'янську завершили.

У Куп'янську з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка, кількість жертв збільшилася
обстріли Куп'янська
Фото: ДСНС у Харківській області

На місці авіаудару в Куп'янську рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих авіабомб завершили. Рятувальникам вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.

Фото: ДСНС у Харківській області

Про це Управління ДСНС у Харківській області.

"17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили у середмістя м. Куп’янська. Вибухи спричинили руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинків, пошкодили щонайменше 10 особистих осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані", — ідеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у лікарнях. Також з-під завалів деблокували тіла 2 осіб: чоловіка та жінки. Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені.

Фото: ДСНС у Харківській області

Крім того, впродовж доби росіяни били по Харківщині артилерією, авіабомбами та іншими видами обзроєння. 

Як повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти скинули шість КАБів на  с. Чорне Купʼянського району, а потім завдали артилерійських ударів. Знищено будівлю ліцею,  більше 20 приватних житлових будинків.

Фото: ДСНС у Харківській області

З гелікоптерів загарбники вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає. 

По околиці села Циркуни завдали ударів ракетами С-300, а у м. Куп’янськ зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом  пошкоджено 10 будівель. Внаслідок  обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років. 

Фото: Олег Синєгубов

У смт. Приколотне Куп’янського району через ракетний удар пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

О 00:15 відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі. Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.

Фото: ДСНС у Харківській області

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