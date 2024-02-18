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На лівому березі Херсонщини російська армія розташовує свої позиції у житлових кварталах, ОК "Південь"

Окупанти розміщують бронетехніку та спостережні пункти на подвір'ях житлових будинків.

На лівому березі Херсонщини російська армія розташовує свої позиції у житлових кварталах, ОК "Південь"
Фото: EPA/UPG

Російська армія розміщує свої позиції, спостережні пункти та військову техніку на житлових подвір'ях на лівобережжі Херсонщини. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

“Враховуючи ширину самого Дніпра, ми потребуємо коригування цілей на лівому березі через те, що у подвір'ях приватних будинків окупанти розташовують свої позиції, бронетехніку, розгортають станції спостереження”, — розповіла Гуменюк.

Розташування техніки, складів з боєприпасами, бліндажів і інших фортифікаційних споруд, за якими ховаються окупанти, в населених пунктах лівого берега ускладнює роботу, але Сили оборони продовжують її проводити і спираються на рух спротиву та партизанський рух.

Вона зазначила також, що знищення 45 окупантів за добу, при тому, що вони провели всього два штурми — дуже хороший результат, адже 70% штурмових груп не повертаються на позиції після такої бойової роботи. А знищення чотирьох крупнокаліберних гармат — це дуже суттєвий удар по окупантах і зменшення кількості артилерійських обстрілів у майбутньому по правому берегу.

За минулу добу російські окупанти здійснили 2 безуспішні штурми на Херсонському напрямку. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

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