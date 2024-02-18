Сили оборони знищили вже 402 430 російських окупантів

За добу ліквідовано ще 1080 росіян.

Впродовж минулої доби Сили оброни знищили ще 1080 російських окупантів, 11 ворожих танків, 40 артилерійських систем та понад 50 броньовиків ворога. Загалом РФ втратила в Україні вже 402 430 військових.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 402430 (+1080) осіб,

танків ‒ 6487 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,

артилерійських систем – 9709 (+40) од,

РСЗВ – 984 (+0) од,

засоби ППО ‒ 674 (+3) од,

літаків – 335 (+3) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),

крилаті ракети ‒ 1898 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 1540 (+7)

Дані уточнюються.