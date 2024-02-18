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Сили оборони знищили вже 402 430 російських окупантів

За добу ліквідовано ще 1080 росіян.

Сили оборони знищили вже 402 430 російських окупантів
Фото: скрін відео

Впродовж минулої доби Сили оброни знищили ще 1080 російських окупантів, 11 ворожих танків, 40 артилерійських систем та понад 50 броньовиків ворога. Загалом РФ втратила в Україні вже 402 430 військових.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 402430 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 6487 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
  • артилерійських систем – 9709 (+40) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 674 (+3) од,
  • літаків – 335 (+3) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1898 (+2),
  • кораблі /катери  ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1540 (+7)

Дані уточнюються.

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