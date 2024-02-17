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Окупанти вдарили по Куп’янську, є руйнування. Двоє осіб госпіталізовано

Під завалами будинку ще можуть перебувати люди.

Окупанти вдарили по Куп’янську, є руйнування. Двоє осіб госпіталізовано
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Окупанти вчергове вдарили із авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований двоповерховий будинок, двоє осіб поранено. Під завалами ще можуть бути люди. 

Про таке повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день - більше 10 ударів.  Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двохповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків", – повідомив Синєгубов. 

Також, за його словами, дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці. 

Під завалами можуть перебувати люди.  Ліквідація наслідків триває.

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