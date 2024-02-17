​На Сумщині від ворожого обстрілу загинув чоловік, – ОВА

Сьогодні, 17 лютого, російська окупаційна армія здійснила обстріл Хотінської громади Сумської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна особа поранена.

Про таке повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 17 лютого о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів. Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога постраждалим.

Також у ОВА закликали мешканців 5-кілометрової прикордонної зони евакуюватися.

"Бережіть себе, рідних та близьких. Скористайтеся можливостями евакуації з 5-кілометрової прикордонної зони. Вичерпну інформацію можна дізнатись у керівництва громад та старостатів", – зазначили в адміністрації.