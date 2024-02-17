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​На Сумщині від ворожого обстрілу загинув чоловік, – ОВА

Ворог здійснив мінометний обстріл Хотінської громади, зафіксували 11 вибухів. 

​На Сумщині від ворожого обстрілу загинув чоловік, – ОВА
Фото ілюстративне
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 17 лютого, російська окупаційна армія здійснила обстріл Хотінської громади Сумської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна особа поранена.

Про таке повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 17 лютого о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді.  Зафіксовано 11 вибухів. Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще  одна людина  – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", – йдеться у повідомленні. 

На місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога постраждалим.

Також у ОВА закликали мешканців 5-кілометрової прикордонної зони евакуюватися.

"Бережіть себе, рідних та близьких.  Скористайтеся можливостями евакуації з 5-кілометрової прикордонної зони. Вичерпну інформацію можна дізнатись у керівництва громад та старостатів", – зазначили в адміністрації.

  • Окупанти вчергове вдарили із авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований двоповерховий будинок, двоє осіб пгоспіталізовано. Під завалами ще можуть бути люди. 
  • 17 лютого російська армія завдала ударів з тимчасово окупованого лівого берега по центральній частині Херсона. Відомо про двох постраждалих, від отриманих травм загинув 45-річний чоловік.
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