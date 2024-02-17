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Армія РФ обстріляла Херсон, поранені двоє людей

45-річний чоловік загинув.

Армія РФ обстріляла Херсон, поранені двоє людей
Село Велетенське, Херсонщина, ворожий обстріл, 30 січня 2024
Фото: Херсонська ОВА

17 лютого російська армія завдала ударів з тимчасово окупованого лівого берега по центральній частині Херсона. Відомо про двох постраждалих, від отриманих травм загинув 45-річний чоловік.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було до 45 років. Легкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї – вибухова травма та поранення ноги. Також до лікарні доставили чоловіка, 36 років. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Під час сьогоднішнього обстрілу у Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

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