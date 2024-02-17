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Окупанти намагаються приховати реальні втрати військових РФ під Авдіївкою, – нацспротив

"Кібер Спротив" зламав операторів російській моніторингової системи “Катюша”.

Окупанти намагаються приховати реальні втрати військових РФ під Авдіївкою, – нацспротив
система "Катюша"
Фото: Нацспротив

Росіяни намагаються приховати втрати своїх військ під Авдіївкою і "зачищають" інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні, – пише Центр національного спротиву.

Активісти спільноти “Кібер Спротив” зламали операторів російській моніторингової системи “Катюша” та отримали інформацію з наративами щодо коментування наступу росіян на Авдіївку. Зокрема щодо замовчування втрат на Авдіївці та обмеженням доступу ЗМІ до інформації про реальні втрати на напрямку. 

“Документ представлений нижче отриманий зі скриньки  начальника группы информационного обеспечения Бєляєва Дєніса Лєонідовіча. Закликаємо вас бути зараз особливо уважними і довіряти лише офіційним джерелам”, – зазначають у “Кібер Спротиві”.

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