Мобілізований депутат з Чернігівщини не служив, але отримував зарплату

Держбюро розслідувань повідомило йому про підозру в ухилянні від військової служби та шахрайстві.

Депутат з Чернігівщини скористався мобілізацією, щоб отримувати грошове забезпечення військового, не з'являючись на службі, - але тепер відповідатиме перед судом.

Державне бюро розслідувань повідомило, що підозру отримав депутат Семенівської міськради, який на початку російського вторгнення став до лав Збройних Сил. Проте долучення чоловіка до війська відбувалося лише на папері: до розташування свого прикордонного підрозділу він упродовж 5 місяців так і не з'являвся, хоча начальник у документах вперто писав про виконання підлеглим нарядів. За таку "невидиму службу" зловмисник ще й отримав від держави понад 157 тисяч гривень.

Тепер на депутата чекає обрання запобіжного заходу у справі про шахрайство та ухиляння від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Окреме провадження відкрито і щодо начальника, який прикривав оборудку.