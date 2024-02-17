До нового пакету допомоги від Франції увійшли снаряди, системи Caesar та посилення ППО, - Зеленський

Франція передає черговий пакет безпекової допомоги Україні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Емануелем Макроном.
“Я вдячний президенту Франції за всю цю сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен”, - зазначив Зеленський.
Він уточнив, що до пакету входять снаряди для артилерії, гармати, системи Caesar та додаткове посилення ППО.
Президент наголосив, що ця допомога - “абсолютна гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції”, скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів України.
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