До нового пакету допомоги від Франції увійшли снаряди, системи Caesar та посилення ППО, - Зеленський

Франція передає черговий пакет безпекової допомоги Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Емануелем Макроном.

“Я вдячний президенту Франції за всю цю сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен”, - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що до пакету входять снаряди для артилерії, гармати, системи Caesar та додаткове посилення ППО.

Президент наголосив, що ця допомога - “абсолютна гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції”, скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів України.