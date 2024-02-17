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До нового пакету допомоги від Франції увійшли снаряди, системи Caesar та посилення ППО, - Зеленський

Обсяг пакету допомоги наразі невідомий.

До нового пакету допомоги від Франції увійшли снаряди, системи Caesar та посилення ППО, - Зеленський
Французькі САУ Caesar на службі ЗСУ
Фото: twitter.com/aidefranceukr

Франція передає черговий пакет безпекової допомоги Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Емануелем Макроном.

“Я вдячний президенту Франції за всю цю сильну військову допомогу, яку ми  отримуємо. Сьогодні ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен”, - зазначив Зеленський.

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Він уточнив, що до пакету входять снаряди для артилерії, гармати, системи Caesar та додаткове посилення ППО.

Президент наголосив, що ця допомога - “абсолютна гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції”, скориставшись проблемами у постачанні  від деяких партнерів України.

  • В 2024 році Франція надасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги.

  • 16 лютого, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

  • Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення коаліції спроможностей для розбудови протиповітряної оборони України.

  • Франція зможе надавати Збройним силам України 3 тисячі снарядів калібру 155-мм щомісяця.
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