Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами

Надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом ракету.

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Після обіду 16 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Потерпала Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе. Й обстріляли з важкої артилерії”, - написав Лисак.

Він уточнив, що наслідки терору ще уточнюються, триває обстеження територій.

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Крім того, надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом ракету.