Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами

Надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом ракету. 

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області (архівне фото)
Фото: Сергій Лисак

Після обіду 16 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Потерпала Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе. Й обстріляли з важкої артилерії”, - написав Лисак.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він уточнив, що наслідки терору ще уточнюються, триває обстеження територій.

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Крім того, надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом ракету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies