Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами

Після обіду 16 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Потерпала Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе. Й обстріляли з важкої артилерії”, - написав Лисак.
Він уточнив, що наслідки терору ще уточнюються, триває обстеження територій.
Люди внаслідок ударів не постраждали.
Крім того, надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом ракету.