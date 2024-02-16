Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових

Хоча Авдіївка за площею (29 квадратних кілометрів) невелика, Росія зібрала довкола цього населеного пункту майже 50 тисяч військових.
Про це повідомив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.
"Це свідчить про пропагандистську цінність цього невеликого населеного пункту для збройних сил та політичного керівництва РФ", - сказав Ківісельг.
Він додав, що попри великі зусилля (постійні атаки, обстріли з авіації, втрати) окупанти не змогли захопити місто.
"У міру наближення президентських виборів у Російській Федерації це чинитиме ще більший тиск на російські збройні сили для досягнення якоїсь помітної тактичної перемоги, яка може бути перебільшена засобами масової інформації та зображена як спільна перемога у війні в Україні", - сказав глава естонської розвідки, додавши, що "після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами".
На думку Ківісельга, нездатність російських військ захопити населений пункт може призвести до невдоволення у російських збройних силах та суспільстві після виборів Путіна.
Загалом Росія зберігає ініціативу в діях сухопутних військ та завдає ударів по критично важливій інфраструктурі України, але не змогла виконати свої оперативно-тактичні завдання, підсумував очільник розвідки Естонії.
Ситуація в Авдіївці
- Учора, 15 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
- Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці 16 лютого бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
- Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися.
- Потім Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.
- Володимир Зеленський заявив, що в Авдіївці командування застосовує "нові підходи".
- Станом на 15 годину 16 лютого Тарнавський повідомив, що в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори.
- Третя окрема штурмова бригада заявила, що в Авдіївці проти неї воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але ситуація вкрай складна.