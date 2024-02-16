Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових

"Це свідчить про пропагандистську цінність цього невеликого населеного пункту для збройних сил та політичного керівництва РФ", - вважає глава естонської розвідки.

Хоча Авдіївка за площею (29 квадратних кілометрів) невелика, Росія зібрала довкола цього населеного пункту майже 50 тисяч військових.

Про це повідомив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

"Це свідчить про пропагандистську цінність цього невеликого населеного пункту для збройних сил та політичного керівництва РФ", - сказав Ківісельг.

Він додав, що попри великі зусилля (постійні атаки, обстріли з авіації, втрати) окупанти не змогли захопити місто.

"У міру наближення президентських виборів у Російській Федерації це чинитиме ще більший тиск на російські збройні сили для досягнення якоїсь помітної тактичної перемоги, яка може бути перебільшена засобами масової інформації та зображена як спільна перемога у війні в Україні", - сказав глава естонської розвідки, додавши, що "після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами".

На думку Ківісельга, нездатність російських військ захопити населений пункт може призвести до невдоволення у російських збройних силах та суспільстві після виборів Путіна.

Загалом Росія зберігає ініціативу в діях сухопутних військ та завдає ударів по критично важливій інфраструктурі України, але не змогла виконати свої оперативно-тактичні завдання, підсумував очільник розвідки Естонії.

Ситуація в Авдіївці