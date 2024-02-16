Буданов заявив, що повернути окупований Донбас буде важче, ніж Крим

Очільник ГУР вважає, що у випадку втрати півострова Росія не наважиться на ядерну ескалацію.

Тимчасово окупований Росією Донбас буде важче повернути, ніж Крим.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation, передає "Українська правда".

Очільник ГУР пояснив це тим, що на Донеччині і Луганщині окупанти налагодили безперервну лінія постачання і "їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку".

Щодо Криму, то "всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим − це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю".

"Так само, як Україна десять років тому. Сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму. Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго", - зауважив Буданов.

Керівник української розвідки додав, що в питанні звільнення півострова треба вирішити два стратегічні завдання. Йдеться про те аби відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст.

"Решта − лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше", − сказав Буданов.

Він вважає, що Росія, втративши Крим, не наважиться на ядерну ескалацію.

"Приводів для застосування ядерної зброї вже було дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють. Але для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування" - сказав Буданов.