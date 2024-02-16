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Зеленський прокоментував становище в Авдіївці і запевнив, що головне – зберегти людей

Президент сказав, що захисники продовжують захист стратегічних місць і логістики. 

Зеленський прокоментував становище в Авдіївці і запевнив, що головне – зберегти людей
Фото: ISW

Поточна ситуація в Авдіївці триває вже не перший день. Росіяни не заспокояться, поки повністю не зруйнують все живе – як вони робили в інших містах.

Захисники героїчно захищають стратегічні місця і логістичні шляхи, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Німеччині. Президент заявив, що військове керівництво в Авдіївці застосовує "нові підходи". 

Завданням є робити все, щоб захистити перш за все людей.

"Наші військові – найголовніше, що є. Головна зброя", – сказав він.

  • Учора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
  • Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
  • Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися. 
  • Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки. 
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