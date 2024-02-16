Зеленський прокоментував становище в Авдіївці і запевнив, що головне – зберегти людей

Поточна ситуація в Авдіївці триває вже не перший день. Росіяни не заспокояться, поки повністю не зруйнують все живе – як вони робили в інших містах.
Захисники героїчно захищають стратегічні місця і логістичні шляхи, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Німеччині. Президент заявив, що військове керівництво в Авдіївці застосовує "нові підходи".
Завданням є робити все, щоб захистити перш за все людей.
"Наші військові – найголовніше, що є. Головна зброя", – сказав він.
- Учора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
- Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
- Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.