Зеленський прокоментував становище в Авдіївці і запевнив, що головне – зберегти людей

Президент сказав, що захисники продовжують захист стратегічних місць і логістики.

Поточна ситуація в Авдіївці триває вже не перший день. Росіяни не заспокояться, поки повністю не зруйнують все живе – як вони робили в інших містах.

Захисники героїчно захищають стратегічні місця і логістичні шляхи, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Німеччині. Президент заявив, що військове керівництво в Авдіївці застосовує "нові підходи".

Завданням є робити все, щоб захистити перш за все людей.

"Наші військові – найголовніше, що є. Головна зброя", – сказав він.