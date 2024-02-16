Майно брата ліквідованого нардепа-колаборанта Ковальова передадуть АРМА

Суд арештував активи підозрюваного у державній зраді та колабораційній діяльності депутата Херсонської облради Юрія Ковальова.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Загальна вартість арештованого – понад 640 млн грн. Це - корпоративні права у 12 агрофірмах та підприємствах, належні їм земельні ділянки, загальною площею 2500 га, тепличний комплекс, автозаправний комплекс, понад 30 об’єктів нерухомого майна, транспортні засоби, мисливські рушниці, карабін, банківські рахунки.

Зазначається, що 15 лютого суддя підтримав клопотання слідства щодо передачі арештованих активів в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За даними слідства, Юрій Ковальов під час тимчасової окупації Херсонщини заправляв російські танки на підконтрольних йому заправках та вивіз у Росію майже 35 000 тонн українського зерна. Крім того, його компанії активно постачали "продпайки" для російських військових, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

СБУ встановила, що підприємства Ковальова регулярно фінансують бюджет Росії у вигляді сплати "податків" та "зборів". Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів. У листопаді минулого року йому було повідомлено про підозру.