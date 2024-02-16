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На Харківщині троє людей підірвалися на міні, двоє з них загинули

У ДСНС нагадали правила мінної безпеки.

На Харківщині троє людей підірвалися на міні, двоє з них загинули

На Харківщина двоє людей загинули і ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі, повідомила ДСНС. 

Подія сталася сьогодні поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні.

Зі свого боку, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинули двоє чоловіків 25 та 50 років. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення. 

Синєгубов нагадав, що мінна небезпека в області залишається високою, при виявленні вибухонебезпечних предметів негайно повідомляйте за номерами 101 або 102.

ДСНС зазначає, що деокуповані території буквально “усіяні” вибухонебезпечними предметами. Рятувальники нагадали про важливість дотримуватися правил мінної безпеки: пересувайтесь лише перевіреними шляхами, не торкайтеся підозрілих предметів, не намагайтеся їх переміщати.

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