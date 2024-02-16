Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу в Донецькій області. На власному подвір'ї загинула жінка

Пошкоджень зазнали житлові будинки, лінія газової мережі і навчальні заклади та авто.

Російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу Зоря Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

Ворог завдав удару учора, 15 лютого. За попередніми даними, для атаки на цивільних росіяни використали "Ураган" із касетними боєприпасами, повідомили в Офісі генерального прокурора.

На власному подвір'ї загинула 83-річна жінка. 71-річний чоловік отримав відкритий перелом рвану рану ноги та мінно-вибухові травми.

Також до лікарні звернувся 41-річний чоловік з осколковим пораненням. Він потрапив під обстріл на вулиці біля магазину.

Вибухи пошкодили багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше вісім приватних домогосподарств, лінію газопроводу і машину.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.