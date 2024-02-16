Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу в Донецькій області. На власному подвір'ї загинула жінка

Російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу Зоря Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
Ворог завдав удару учора, 15 лютого. За попередніми даними, для атаки на цивільних росіяни використали "Ураган" із касетними боєприпасами, повідомили в Офісі генерального прокурора.
На власному подвір'ї загинула 83-річна жінка. 71-річний чоловік отримав відкритий перелом рвану рану ноги та мінно-вибухові травми.
Також до лікарні звернувся 41-річний чоловік з осколковим пораненням. Він потрапив під обстріл на вулиці біля магазину.
Вибухи пошкодили багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше вісім приватних домогосподарств, лінію газопроводу і машину.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.
- Касетні боєприпаси заборонені до використання багатьма країнами. Росія використовувала їх проти українських населених пунктів ще з початку війни в Донецькій і Луганській областях, і вона продовжує стріляти ними під час повномасштабного вторгнення.
- Касетні снаряди особливо небезпечні через те, що вони буквально "розсипаються" на багато вибухових частин, які здатні детонувати через значний час після самого обстрілу.
- Україна теж має на озброєнні касетні боєпрпиаси – їх надали США. Однак Сили оборони використовують їх відповідально, що підтверджували в Вашингтоні. Захисники застосовували їх проти військових цілей ворога.