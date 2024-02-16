У Херсоні внаслідок нічних обстрілів пошкоджено контактну мережу тролейбусів

Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Повідомляємо, що знову внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі неможливо вивести тролейбуси на маршрути. Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять роботи з відновлення мережі", - написав він у Telegram.

Мрочко зазначив, що після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії. Про це буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, протягом 15 лютого Росія 14 разів обстрілювала Херсонщину, випустивши 50 снарядів. Ворог застосував артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню і безпілотники. В результаті обстрілів загинула людина.