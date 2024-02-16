Росія вже втратила в Україні 400 300 військових - Генштаб

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1210 окупантів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 400 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 400300 (+1210) осіб

танків - 6465 (+23)

бойових броньованих машин - 12129 (+39)

артилерійських систем - 9641 (+21)

РСЗВ - 984 (+0)

засоби ППО - 671 (+0)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4)

крилаті ракети - 1895 (+13)

кораблі / катери - 25 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25)

спеціальна техніка - 1528 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Наприкінці минулої доби сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу, одному складу боєприпасів, одній радіолокаційній станції противника.