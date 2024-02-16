Є ризик, що Авдіївка потрапить під контроль РФ, - Білий дім

Ситуація, яка склалася навколо Авдіївки, може виникнути і в інших місцях на лінії фронту, якщо республіканці не зроблять необхідних кроків.

Росіяни тиснуть на українські позиції, і є ризик, що Авдіївка потрапить під контроль РФ. Значною мірою це відбувається через те, що в українських військових вичерпуються артилерійські боєприпаси.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає “Укрінформ”.

Він зазначив, що Росія надсилає “хвилю за хвилею” живу силу на позиції ЗСУ, а оскільки Конгрес досі не ухвалив нового пакета допомоги, немає можливості забезпечити Україну артилерійськими снарядами, щоб перешкодити атакам росіян.

“Ціна бездіяльності Конгресу є високою, і вона лягає на плечі українських воїнів. Конгрес без подальших зволікань має ухвалити законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки”, - підкреслив Кірбі.

Крім того, на думку координатора Ради нацбезпеки Білого дому, якщо республіканці в Палаті представників найближчим часом не зроблять необхідних кроків, ситуація, яка зараз склалася навколо Авдіївки, може виникнути і в інших місцях на лінії фронту.