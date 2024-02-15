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З 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту в строю залишилося 5

Чотири ВДК знищені, ще чотири перебувають в ремонті.

З 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту в строю залишилося 5
Буксири переміщують великий десантний корабель «Цезар Куніков» до Південної бухти Севастополя
Фото: Радіо Свобода

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот мав 13 великих десантних кораблів (ВДК).

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

“Причому шість із них вони спеціально завели під приводом навчань у ході підготовки до повномасштабного нападу на нашу країну. З цих 13 одиниць, станом на тепер, в строю залишається п'ять. Чотири знищено і чотири перебувають в ремонті”, - поінформував Плетенчук.

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Він додав, що три російські кораблі, які брали участь в окупації Бердянська та частини півдня України, вже “возз’єднались на дні моря”. Йдеться про “Саратов”, “Новочеркаськ” і “Цезар Куніков”.

“Загалом від чисельності Чорноморського флоту в Азово-Чорноморському регіоні можемо констатувати приблизно третину знищених кораблів і ще 15 одиниць знаходиться в ремонті через різноманітні ушкодження. Проте угруповання досі залишається досить небезпечним”, - наголосив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС додав, що окупанти не можуть залишити Чорне море попри загрози.

“Це вже буде називатись капітуляцією. Тому вони вимушені виконувати ці завдання і вести розвідку, виконувати завдання з охорони пунктів базування. Не забуваймо, що вони контролюють цивільне судноплавство в Керченській протоці, яка закрита офіційно Україною, тому що це наші територіальні води”, - зазначив Плетенчук.

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