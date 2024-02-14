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Російський ВДК знищили за допомогою українських безпілотників MAGURA

Корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. 

Російський ВДК знищили за допомогою українських безпілотників MAGURA
Фото: скріншот

Російський великий десантний корабель "Цезарь Куніков" знищили українськими безпілотниками MAGURA, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Фахівці ГУР провели операцію спільно з усіма складовими Сил оборони. Реалізація стала можливою за підтримки платформи United24.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", – йдеться у повідомленні.

Російський корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. 

"Великий десантний корабель «цезарь куніков» проекту 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України", – додали в ГУР.

Розвідники також опублікували відео атаки, згідно з яким операцію провела "Група 13", що вже раніше успішно атакувала ворожий флот.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня 2023 року у порту Феодосії Повітряні сили Збройних Сил України знищили великий десантний корабель "Новочеркасск".

MAGURA V5

Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.

Саме MAGURA знищив російський ракетний катер "Івановєц" раніше цього року. 

Цього тижня Михайло Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 році очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.

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