Російський великий десантний корабель "Цезарь Куніков" знищили українськими безпілотниками MAGURA, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Фахівці ГУР провели операцію спільно з усіма складовими Сил оборони. Реалізація стала можливою за підтримки платформи United24.
"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", – йдеться у повідомленні.
Російський корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.
"Великий десантний корабель «цезарь куніков» проекту 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України", – додали в ГУР.
Розвідники також опублікували відео атаки, згідно з яким операцію провела "Група 13", що вже раніше успішно атакувала ворожий флот.
Нагадаємо, у ніч на 25 грудня 2023 року у порту Феодосії Повітряні сили Збройних Сил України знищили великий десантний корабель "Новочеркасск".
MAGURA V5
Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".
MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.
Саме MAGURA знищив російський ракетний катер "Івановєц" раніше цього року.
«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо». Розповідь про загін ударних дронів ГУР МО
Цього тижня Михайло Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 році очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.