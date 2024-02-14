Одна людина загинула, ще шестеро поранені через російські обстріли на Херсонщині

На Херсонщині одна людини загинула та ще шестеро зазнали поранень внаслідок російського обстрілу за добу. Окупаційні війська били по області із різних видів озброєння.

Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів", – повідомив Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – дістали поранення.

В ніч на 14 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Селидовому, що на Донеччині. Станом на ранок відомо про 12 поранених. Серед них – четверо дітей. Внаслідок обстрілу троє осіб загинуло, серед них – одна дитина.