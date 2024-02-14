Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки (оновлено)
Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки (оновлено)
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна людина загинула, ще шестеро поранені через російські обстріли на Херсонщині

По області противник випустив 164 снаряди.

Одна людина загинула, ще шестеро поранені через російські обстріли на Херсонщині
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

На Херсонщині одна людини загинула та ще шестеро зазнали поранень внаслідок російського обстрілу за добу. Окупаційні війська били по області із різних видів озброєння. 

Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів", – повідомив Прокудін. 

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – дістали поранення.

В ніч на 14 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Селидовому, що на Донеччині. Станом на ранок відомо про 12 поранених. Серед них – четверо дітей. Внаслідок обстрілу троє осіб загинуло, серед них – одна дитина.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies