США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, - Reuters

Американське джерело заперечило будь-які офіційні контакти та заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без участі України.

Президент РФ Путін виходив із пропозицією про припинення вогню в Україні для заморожування війни, але США відхилили її після контактів між посередниками.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські джерела, знайомі з обговореннями.

“У 2023 році Путін публічно та приватно через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав Вашингтону сигнали про те, що він готовий розглянути припинення вогню в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Російський диктатор пропонував заморозити конфлікт на нинішніх позиціях і не бажав поступатися окупованою українською територією.

“Контакти з американцями закінчилися нічим”, - повідомило Reuters високопоставлене російське джерело.

Друге російське джерело повідомило, що американці через посередників сказали Москві, що не будуть обговорювати можливе припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом.

Третє джерело повідомило, що американці не хотіли тиснути на Україну.

Росіяни повідомляють, що посередники зустрілися в Туреччині наприкінці 2023 року.

Пропозиція Путіна начебто була передана до Вашингтона, де зустрічалися високопосадовці США, включаючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, директора ЦРУ Білла Бернса та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Очікувалось, що Салліван переговорить із зовнішньополітичним радником Путіна Юрієм Ушаковим і викладе наступні кроки. Але у січні Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий говорити про інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України.

До того ж, на думку джерела Reuters, американці не вірили, що Путін був щирим щодо припинення вогню.

Кремль, Білий дім, Державний департамент США та ЦРУ відмовилися від коментарів. Водночас, американське джерело заперечило будь-які офіційні контакти та заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без участі України.