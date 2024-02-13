Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні

Президент США нагадав, що таке фінансування дозволить створити нові робочі місця в США.

Президент США Джо Байден виступив із екстреним зверненням, у якому закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні Байден наголосив, що Джонсон повинен "негайно винести на розгляд" законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

"Немає жодних сумнівів: якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд представників Палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає", – наголосив президент США.

Байден закликав спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування.

Також президент США зауважив, що більшість коштів, виділених на підтримку України, підуть на американську оборонну промисловість та дозволять створити нові робочі місця.