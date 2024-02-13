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Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні

Президент США нагадав, що таке фінансування дозволить створити нові робочі місця в США.

Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден виступив із екстреним зверненням, у якому закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні Байден наголосив, що Джонсон повинен "негайно винести на розгляд" законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

"Немає жодних сумнівів: якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд представників Палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає", – наголосив президент США.

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Байден закликав спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування.

Також президент США зауважив, що більшість коштів, виділених на підтримку України, підуть на американську оборонну промисловість та дозволять створити нові робочі місця.

  • Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.

  • Напередодні Сенат проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України. Проте Дональд Трамп перед голосуванням висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

  • Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим. 

  • Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті.

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